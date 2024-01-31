Россотрудничество будет развивать сеть Русских домов в БРИКС

Глава организации Евгений Примаков рассказал, что ведутся переговоры по открытию культурного центра в ОАЭ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россотрудничество намерено развивать свою сеть Русских домов в новых странах БРИКС. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе дискуссии "Роль России в новом БРИКС" на полях выставки-форума "Россия".

"Сейчас мы надеемся развивать сеть Русских домов в новых странах БРИКС. Не везде культурные центры существуют", - сказал он.

По словам Примакова, "сейчас идут переговоры по открытию [центра] в ОАЭ". "Оптимистично смотрим на продвижение русского языка, нашей гуманитарной повестки на пространстве БРИКС", - подчеркнул он.

В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.