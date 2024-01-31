В СГ заявили, что конкурс в Белорусско-российский университет ежегодно растет

Руководитель секретариата председателя Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии Юрий Парфиянович отметил, что одной из главных причин возросшего спроса стало формирование сильного преподавательского состава

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число желающих поступить в Белорусско-российский университет в Могилеве ежегодно растет, престиж вуза увеличивается. Об этом заявил руководитель секретариата председателя Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии Юрий Парфиянович.

"Есть Белорусско-российский университет с двойным дипломом в Могилеве. Его престиж увеличивается. <…> Ребята хотят туда поступать, там конкурс растет", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство в СНГ: планы и перспективы" на научно практической конференции "Россия-2024: председательство в СНГ и БРИКС".

Парфиянович указал, что одной из главных причин возросшего спроса к университету стало формирование сильного преподавательского состава.

Белорусско-российский университет образован в соответствии с межправительственным соглашением России и Белоруссии от 2001 года на базе Могилевского государственного технического университета. Студенты вуза могут получить двойной диплом - белорусского и российского образцов.