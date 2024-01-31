Путин: сложные вопросы, касающиеся детей, нужно решать с опорой на мнение экспертов

На его встрече с доверенными лицами была поднята тема несовершенства нормативной базы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Властям следует прислушиваться к мнению специалистов по сложным и щепетильным вопросам, касающимся детей, уверен кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.

На его встрече с доверенными лицами была поднята тема несовершенства нормативной базы. Для иллюстрации ситуации был приведен пример 15-летней девочки, которая имеет право без согласия родителей принять решение о прерывании беременности, но при этом родители несут за нее ответственность до 18 лет.

"Это такая тонкая сфера, я даже боюсь к ней притрагиваться, честно вам скажу", - признался Путин. "Вот вы сказали: девочка в 15 лет забеременела и сама принимает решение о прерывании беременности, и родители должны иметь право влиять на этот процесс. Но они не воспользовались своими возможностями и не предотвратили эту нежелательную беременность, но теперь они должны получить право эту беременность прервать", - описал ситуацию Путин. На его взгляд, "это очень тонкий вопрос". "Я сейчас не высказываю свою позицию - нужно, не нужно, - просто я обращаю внимание на то, что это вопрос очень сложный и требующий внимания, прежде всего со стороны специалистов", - указал кандидат в президенты. "А государство, конечно, прислушивается", - уточнил он.