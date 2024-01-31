В Подмосковье более 10,5 тыс. медиков получили выплаты на аренду жилья

Также с этого года подходящие под условия программы поддержки супруги-медики смогут получить компенсацию за аренду в размере 30 тыс. рублей на семью

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. медицинских специалистов, работающих в Московской области, оформили ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей с начала действия в регионе такой меры поддержки. Также с этого года подходящие под условия программы поддержки супруги-медики смогут получить компенсацию за аренду в размере 30 тыс. рублей на семью, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Мера востребована, с начала реализации программы ей уже воспользовались более 10,5 тыс. подмосковных медиков. Важно чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос. Так, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе "социальной ипотеки", а также бесплатные земельные участки", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе также рассказали, что накануне правительством Московской области было принято постановление, согласно которому семьи, где оба супруга медики, теперь смогут получать 30 тыс. рублей ежемесячно на аренду жилья. Ранее оформить выплату мог только один из супругов-медиков на сумму 20 тыс. рублей.

Поясняется, что выплату могут оформить специалисты учреждений подмосковного здравоохранения, занимающие одну из 35 утвержденных условиями программы поддержки должностей. Среди них хирург, невролог, онколог, кардиолог, эндокринолог и другие. Помимо этого, у потенциального получателя компенсации и членов его семьи не должно быть жилых помещений в собственности на территории региона.