В Петербурге в честь 300-летия монетного двора изготовили марку и штемпель

Тираж марки составил 18 тыс. экземпляров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Уникальную марку с изображением реверса памятной медали 1899 года изготовили в Петербурге в честь 300-летия Санкт-Петербургского монетного двора, тираж составил 18 тыс. экземпляров. Также был выпущен штемпель первого дня с юбилейной эмблемой, сообщила ТАСС директор выставочного комплекса АО "Гознак" Наталия Ипатова на церемонии гашения.

"В Гознаке проводили конкурс концепции почтового блока среди художников разных филиалов компании. Было предложено большое количество вариантов, из них за основу было взято два. Была интересна идея изобразить в качестве марки реверс медали 1899 года к 175-летию монетного двора. Идея была и в том, чтобы отразить многообразие продукции монетного двора, которая выпускалась в разные эпохи. На штемпеле изображена эмблема 300-летия монетного двора, ее также разрабатывали художники Гознака", - сказала она.

Помимо реверса памятной медали 1899 года на марке разместили изображения серебряного рубля чеканки 1724 года, золотого червонца РСФСР 1923 года, медали " За оборону Ленинграда " и еще ряд изображений монет, медалей и орденов, произведенных на Санкт-Петербургском монетном дворе. На полях блока разместили здание предприятия, старинную гравюру, на которой показан процесс чеканки монет.

В пресс-службе АО "Почта России" ТАСС пояснили, что специальным штемпелем первого дня к 300-летию монетного двора можно будет воспользоваться только до конца суток, поэтому он так ценен. На штемпеле указана дата - 31 января 2024 года. Его можно поставить в центральном отделении почты Петербурга. Тираж юбилейных марок тоже ограничен.

"Сегодня состоялась торжественная церемония специального гашения марки, которая выпущена к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора. Тираж составил 18 тыс. экземпляров. Теперь их можно будет приобрести в почтовых отделениях. Номинал марки - 300 рублей - созвучен с датой юбилея монетного двора. Также был выпущен штемпель одного дня, он действует только один день до 12 часов ночи. Поэтому его очень ждут филателисты", - отметили в пресс-службе.

В "Почте России" добавили, что 8 февраля будет выпущена еще одна редкая марка, посвященная Санкт-Петербургскому государственному университету.