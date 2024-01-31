Профсоюзы столицы проведут "Московскую лыжню" 3 февраля

Гонка соберет работников разных отраслей и их семьи, в соревновании примут участие как опытные, так и юные спортсмены

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работники столичных предприятий разных отраслей и их семьи примут участие в спортивной зимней гонке "Московская лыжня", которая пройдет 3 февраля, сообщили в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"Спортивная зимняя гонка "Московская лыжня" соберет работников разных отраслей и их семьи на площадке олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Традиционно в соревновании примут участие как опытные, так и юные спортсмены. Состязание пройдет 3 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что старт гонке в Химках дадут исполняющий обязанности председателя Московской Федерации профсоюзов Юрий Павлов и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, двукратный призер чемпионатов мира Николай Морилов. Для участников подготовили три дистанции: 5 км для мужчин, 3 км для женщин и 500 м для детей до 12 лет. Для болельщиков организована развлекательная и анимационная программы. По итогам соревнования победителям и призерам вручат кубки, медали, памятные статуэтки.

Как отметила заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Наталья Свиридова, слова которой приводит пресс-служба, профсоюзы столицы проводят "Московскую лыжню" на протяжении 27 лет, за всю историю гонок трассы покоряли лыжники в возрасте от трех до 94 лет. "Чтобы каждый смог проникнуться особой атмосферой и найти единомышленников, с 2021 года добавили ряд состязаний. Теперь на "Московской лыжне" работают специальные зоны, где участники метают медбол, поднимают гири, играют в мини-футбол. Помимо этого, в рамках Года семьи пройдет эстафета, направленная на сплочение и поддержание командного духа семей", - добавила она.