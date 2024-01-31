Путин поддержал идею создать на ВДНХ экспозицию о трудовых династиях страны

Кандидат в президенты назвал это хорошей идеей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поддержал идею создать на ВДНХ отдельную экспозицию о трудовых династиях страны.

На встрече спикер Народного совета ДНР Артем Жога передал Путину предложение Натальи и Дениса Рещиковых, трудовой династии геофизиков из ХМАО, создать на ВДНХ мультимедийный музей, посвященный трудовым династиям страны, в котором будут представлены семейные реликвии и архивы.

"Трудовые династии и предложение вот тех людей, с которыми вы разговаривали в Ханты-Мансийске, создать на ВДНХ отдельную экспозицию, посвященную трудовым династиям, безусловно, будет поддержано. Хорошая идея", - сказал Путин.