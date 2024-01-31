В Псковской области создали турмаршрут в память о Герое СССР Александре Матросове

Он проложен через два мемориальных комплекса и составляет 400 км

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Власти Псковской области создали к столетию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова специальный туристический 400-километровый маршрут, который проходит через муниципалитеты региона и ведет к деревне Чернушки, где красноармеец совершил свой подвиг, сообщила пресс-служба регионального правительства. В годы Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года, Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитив тем самым идущих в бой товарищей.

"Военно-патриотический туристический маршрут "Матросовы, не узнанные нами" разработан в Псковской области в преддверии памятной даты - столетия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Маршрут проходит по территории сразу нескольких муниципальных образований региона и включает живые исторические локации, связанные с именем героя и разными периодами в военной истории России. Общая протяженность пути составляет 400 км", - отмечается в сообщении.

Маршрут проложен через два мемориальных комплекса, которые установлены в память о подвиге Александра Матросова. Один из них расположен в деревне Чернушки Локнянского района, на месте героических событий 1943 года. Именно там 19-летний красноармеец в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом амбразуру и обеспечил успех наступающего подразделения.

Второй памятник возведен на могиле Александра Матросова в Великих Луках. Отдельные точки маршрута связаны с именами Героев Великой Отечественной войны и дивизиями, участвовавшими в освобождении Псковской земли от фашистов, партизанам и подпольщикам, а также мирным жителям, внесшим неоценимый вклад в Победу.

"В рамках туристического маршрута жители и гости региона в составе организованной группы или самостоятельно также могут посетить места многовековой героической славы русского народа: Псковский кремль, Великолукскую и Порховскую крепости. Путь проходит и через военно-исторический музей в Островском районе, и ряд краеведческих музеев в других муниципальных образованиях, в экспозициях которых широко представлен период Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.