В Днепре переименовали более 90 улиц, связанных с Россией и СССР

В частности, проспект Гагарина теперь называется проспектом Науки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти города Днепра (ранее - Днепропетровск) переименовали более 90 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

В частности, проспект Гагарина переименовали в проспект Науки, улица Некрасова стала улицей Наталки Никулиной, Левитана - Титаревской, Чернышевского - Забазарной, Тимирязева - Гуцульской.

16 августа 2023 года мэр города Борис Филатов сообщал, что в Днепре переименованы уже более 200 улиц и переулков. Месяц спустя горсовет переименовал еще 49 топонимов, а 30 октября объявил о планах переименовать еще порядка 80 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.