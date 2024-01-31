Семья из Коми поделилась огнем семейного очага с молодоженами из Великого Новгорода

Для них также провели экскурсию по Сыктывкару, пригласили в Национальную галерею Коми, показали главный храм республики

СЫКТЫВКАР, 31 января. /ТАСС/. Молодая семья Сергея и Ассоль Мишариных из Республики Коми передала частицу всероссийского семейного очага молодоженам из Новгородской области Ирине и Илье Акимовым. Молодую новгородскую семью пригласили в Сыктывкар, где познакомили с культурой и национальными обрядами народа коми, сообщили ТАСС организаторы.

"В Сыктывкаре сегодня состоялась церемония передачи огня семейного очага от молодой семьи Мишариных молодоженам из Великого Новгорода Акимовым. Ирину и Илью Акимовых встретили в Национальном музее Коми, где сначала провели для них свадебный обряд в коми национальном стиле", - рассказали ТАСС организаторы.

Для гостей провели экскурсию по Сыктывкару, пригласили в Национальную галерею Коми, показали главный храм республики - Свято-Стефановский кафедральный собор, возле которого установлен памятник святым Петру и Февронии.

Ирина и Илья поженились 27 января 2024 года, а познакомились пять лет назад. Ирина тогда училась в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого по специальности "Фундаментальная прикладная химия", Илья учился в Химико-индустриальном колледже. Сейчас оба работают по профессии, Ирина трудится инженером-химиком на ЗАО "НПП "Планета "Аргалл", Илья - слесарь пятого разряда на ООО "МЗ Новгородский". Любят путешествовать и мечтают о большой семье как минимум с тремя детьми.

Президент РФ Владимир Путин 23 января дал старт объявленному в России Году семьи на всероссийском форуме "Родные - любимые", прошедшем на международном форуме-выставке "Россия". Там был зажжен символический огонь семейного очага, который привезла в Коми молодая семья Мишариных. До этого огонь доставили в Москву из Муромского Свято-Троицкого женского монастыря, где находятся мощи святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.

От лампадки из Мурома на главной сцене выставки "Россия" зажгли чашу семейного очага "Сердце России", от нее огонь зажгли в еще 12 лампадках - огонь отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию. Республика Коми стала первым регионом Северо-Западного федерального округа, в который прибыл огонь.