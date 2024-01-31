В ЛНР начнут лицензировать месторождения полезных ископаемых

В течение трех лет также планируется расчистить русла рек Белой, Луганчик, Сухой Ольховатой и Каменки

ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Документ, позволяющий властям ЛНР лицензировать месторождения полезных ископаемых, направлен на регистрацию в Минюст. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Утверждение документа позволит местным властям проводить лицензирование таких месторождений. Общераспространенные полезные ископаемые необходимы для производства строительных материалов, их используют при дорожных работах, строительстве гидрозащитных сооружений и другой инженерной инфраструктуры. Для быстрого восстановления и развития экономики без них никуда. Песок, щебень, глина требуются повсеместно и в большом объеме", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.

Кроме того, в профильном министерстве добавили, что в планах восстановление водных объектов и гидрозащитных сооружений ЛНР. Так, в течение трех лет расчистят русла рек Белой, Луганчик, Сухой Ольховатой и Каменки, а также займутся ремонтом плотин.