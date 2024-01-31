На Ставрополье в 2024 году отремонтируют восемь мостов

Ремонт мостов будет проведен, в частности, на дорогах регионального значения в Минераловодском, Труновском и Изобильненском округах

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Восемь мостовых сооружений общей протяженностью 656 м отремонтируют на Ставрополье в 2024 году по национальному проекту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" продолжаются мероприятия по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах края. В 2024 году работы будут осуществлены на восьми мостовых сооружениях общей протяженностью 656 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проведен ремонт четырех мостов на дорогах регионального значения в Минераловодском, Труновском и Изобильненском округах. Кроме того, будут отремонтированы два моста местного значения в Невинномысске по улицам Степана Разина и Линейной. В связи с тем, что город разделен на несколько частей рекой и железнодорожными путями, для улучшения транспортного сообщения в муниципалитете приняли решение о ремонте существующих мостов. Мосты в Пятигорске по проспекту Советской Армии и в окрестностях хутора Горного Буденновского округа также ожидает реконструкция.

"Инициированный президентом России нацпроект "Безопасные качественные дороги" позволяет нам ежегодно приводить в порядок мосты на разных территориях края. В текущем году будем ремонтировать такие сооружения и местного, и регионального значения. Региональному министерству дорожного хозяйства поставил задачу контролировать сроки и качество работ. Выполнение этой задачи поможет улучшить транспортную инфраструктуру нашего региона - сделать комфортнее жизнь людей и придать импульс экономическому развитию", - отметил Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.