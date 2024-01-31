Путин по ВКС открыл социальные и жилые объекты в Донбассе и Новороссии

Среди них, в частности, - Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Кремля открыл четыре социальных и жилых объекта в Донбассе и Новороссии.

Мероприятие прошло в рамках совещания у главы государства по социально-экономическому развитию возвращенных в Россию территорий.

Среди открытых объектов, в частности, - Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Его основными направлениями работы являются производство протезно-ортопедических изделий, протезов молочной железы, а также изготовление ортопедической обуви. Кроме того, на базе центра оборудованы помещения для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учреждение способно принять до 60 человек одновременно со сроком реабилитации до 21 дня. Реконструкция центра проводилась по поручению президента РФ. На реализацию проекта было выделено около 1 млрд рублей.

На церемонии был также представлен пятиэтажный жилой дом, восстановленный в Луганске московскими строителями. Ежедневно над его реконструкцией трудились 150 человек и около 10 единиц техники. Сейчас в здании полностью заменена внутренняя отделка, фасад, уложена крыша. Многоквартирный жилой дом стал первым с 2014 года недостроем в городе, который после реконструкции сдается в эксплуатацию.

Помимо этого, после восстановительных работ открылось общежитие для многопрофильного колледжа в Мелитополе. Как сообщал ТАСС руководитель проекта, представитель правительства Севастополя Никита Погребной, здание было полностью отремонтировано силами города. Работы велись с февраля по декабрь прошлого года. На данный момент косметический ремонт в общежитии уже закончен, поэтому студенты могут заселяться в него уже с сегодняшнего дня.

В числе других соцобъектов, которые были открыты по видеосвязи из Кремля, - многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе, строительство которого началось осенью 2022 года по указу главы российского государства.