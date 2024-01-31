В Мурманск отправили автобус и 26 автомобилей с застрявшими в Териберке туристами

Автоподъезд к селу остается закрытым до сих пор из-за непогоды

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Автобус и 26 автомобилей с туристами, застрявшими на пять дней из-за непогоды в Териберке, отправлены в сопровождении дорожной техники в Мурманск. Туристы не могли из-за непогоды вернуться в город по единственной дороге, закрытой в условиях оттепели и сильного ветра, сообщили ТАСС в диспетчерской службе Мурманскавтодора.

"Дорожная техника сопроводила из Териберки в Мурманск организованную колонну из 26 автомобилей и рейсового автобуса", - сказал собеседник агентства, отметив, что еще один рейсовый автобус отправили из поселка Туманный, где дорога тоже закрыта.

По информации регионального Минтранса, обратная колонна из Мурманска в Териберку и Туманный отправится в сопровождении техники в 22:00 мск. В колонне также поедет рейсовый автобус "Мурманск - Териберка".

Как сообщил оперштаб Мурманской области, из Териберки эвакуировали человека, который нуждался в медицинской помощи из-за полученной травмы. Из-за закрытой дороги бригада специалистов центра медицины катастроф эвакуировала его на вертолете. "Пациенту требовалась специализированная медицинская помощь, было принято решение эвакуировать его бортом санавиации. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях, пациент был доставлен в больницу и уже получает необходимое лечение", - написали в официальном Telegram-канале.

Автоподъезд к Териберке - единственный путь, чтобы добраться по суше до села на побережье Баренцева моря, который часто заметает зимой. Туристы, успевшие проехать в село до закрытия дороги 27 января, остались отрезанными от дорожного сообщения с другими населенными пунктами Заполярья как минимум на пять дней. Дорога остается закрытой до сих пор.

По информации синоптиков, на побережье Мурманской области наблюдается сильный ветер 22-28 м/с, мокрый снег и гололедица, а температура воздуха достигает плюс 3 градусов. Дорожные службы и синоптики пока не дают прогнозов, когда могут открыть дорогу к Териберке для свободного доступа. Однако между Мурманском и Териберкой будут курсировать организованные колонны в сопровождении специализированной техники до полного открытия дороги.