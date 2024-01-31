Хуснуллин сообщил, что около 8 тыс. студентов в сентябре 2023 года пошли в вузы Мариуполя

Вице-премьер также подчеркнул, что в городе ведется работа по объектам здравоохранения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два вуза Мариуполя в сентябре 2023 года приняли порядка 8 тыс. студентов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Приазовский технический госуниверситет запустили первого сентября для 6 тысяч студентов. Мы там были, видели, когда активно шла стройка. Мариупольский госуниверситет для 2 тыс. студентов был тоже запущен в работу", - сообщил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в Мариуполе ведется работа и по объектам здравоохранения. Кроме того, в городе действует обновленный приморский парк, территория которого занимает 78 га. Хуснуллин выразил уверенность в том, что уже в следующем году в Мариуполе завершится восстановление больницы интенсивного лечения. Он уточнил, что большинство ее корпусов уже отремонтированы, некоторые действуют, поставлено оборудование.