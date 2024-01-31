Севастополь провел капремонт мелитопольского колледжа в рамках программы шефства

Директор учреждения Павел Князев отметил, что количество мест проживания увеличится до 160 единиц

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт здания Мелитопольского многопрофильного колледжа, который провел Севастополь в рамках программы шефства, закроет потребность в жилье для студентов. Об этом заявил директор колледжа Павел Князев на церемонии открытия президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи социальных объектов в Донбассе и Новороссии.

"Решение по капитальному ремонту общежития позволит увеличить число мест проживания в данном общежитии с 100 до 160 единиц, а в целом по колледжу увеличит от 270 единиц, что полностью закроет потребность колледжа", - сказал Князев.

В общежитии проведена перепланировка, заменены инженерные сети, обновлен пищеблок и мебель в комнатах, отремонтирован фасад здания. "И особенно хочется отметить степень ответственности и профессионализма подрядной организации, которые подошли к данному вопросу. Уверен, что студенты оценят по достоинству комфортные условия проживания, что положительно скажется на их успеваемости", - добавил директор колледжа.

Заселение в общежитие

На церемонии открытия в общежитии присутствовали и студенты колледжа.

"Мы ждали этого момента больше года. Этот проект является самым глобальным в рамках нашего колледжа, и именно общежитие является неотъемлемой частью всего, что для нас делает Россия. Я также планирую заселяться в общежитие. Администрация колледжа гарантирует комфортное уютное проживание", - рассказал президенту студент второго курса Мелитопольского многопрофильного колледжа Владимир Седов.

Путин отметил, что те, кто занимался объектом, и администрация "конечно, должны сделать все для того, чтобы и в студенческих комнатах было все в порядке, по-современному, но и чтобы окружающая среда была приведена в нормативное состояние, чтобы ребятам было там удобно и приятно находиться".

Об образовании

Как рассказал директор колледжа, в настоящее время в Запорожской области работают 17 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых обучается более 6 тыс. студентов. В Мелитопольском многопрофильном колледже обучается 1 020 студентов, что составляет около 17% от общего количества обучающихся в регионе.

Колледж проводит обучение по 19 профессиям и специальностям нескольких отраслей: компьютерные технологии, искусство, сельское хозяйство, электроэнергетика, транспортная отрасль машиностроения. "Последние три направления особенно востребованы в регионе. В прошлом году Мелитопольский многопрофильный колледж выпустил 88 профессионалов, из которых более 95% в данный момент работает в Запорожской области, что благотворно влияет на развитие региона. В этом году колледж планирует выпустить еще 99 профессионалов своего дела", - подчеркнул Князев.

Планировка общежития

Общежитие рассчитано на проживание в боксах по четыре-пять человек. 35 жилых боксов размещены на пяти этажах, на первом этаже расположены помещения под прачечную, медицинский пункт, шесть кабинетов для персонала, на цокольном этаже находится семь учебных классов, также функционирует здание столовой с цехами приготовления пищи.

Мелитопольский многопрофильный промышленно-экономический колледж построен в 1986 году, здание ни разу не ремонтировали. Правительство Севастополя проводило ремонтные работы с февраля по декабрь 2023 года.