Министр культуры Перу заявила, что протестующие в Мачу-Пикчу прекратили манифестации

Лесли Ортеага Пенья подчеркнула, что доступ туристов к достопримечательностям вновь откроют

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Организаторы забастовки в древнем городе инков Мачу-Пикчу приняли решение прекратить акции протеста, доступ туристов к достопримечательностям вновь будет открыт. Об этом в среду в эфире радиостанции RPP сообщила министр культуры Перу Лесли Ортеага Пенья.

"У нас есть очень хорошие новости для всего Перу, для народа Куско, для наших братьев из Мачу-Пикчу. Они сообщают нам, что забастовка прекращается, мы должны двигаться вперед, чтобы оживить нашу экономику, ради людей, которые не смогли посещать в эти дни [Мачу-Пикчу] и остались в Куско. Они могут вернуться, чтобы увидеть чудо, которое есть у нас, перуанцев, и которым мы гордимся", - сказала она. Ранее власти Перу предупредили протестующих о возможном наказании в виде заключения в тюрьму на срок до 15 лет.

Забастовка, в которой принимали участие сотрудники туроператоров, гиды и местные предприниматели, вызвана внедрением новой системы продажи билетов для посещения древнего города Мачу-Пикчу. По мнению протестующих, новая платформа продажи электронных билетов нанесет ущерб местным предпринимателям, поскольку вся прибыль будет направляться в одну частную фирму Joinnus. Бастующие также заявляли, что министерство культуры Перу, по инициативе которого началась реформа, пытается приватизировать доступ в Мачу-Пикчу. Во время протестов была перекрыта ведущая к городу инков ветка железной дороги - единственный способ доступа к достопримечательности.

Ранее министр культуры Перу Лесли Ортеага Пенья сообщила, что из-за протестов более 1,2 тыс. туристов, как перуанцев, так и иностранных граждан, были эвакуированы из ближайшего к Мачу-Пикчу города Агуас-Кальентес поездом. Некоторые из путешественников так и не смогли увидеть достопримечательность. В организации эвакуации участвовала национальная полиция, обеспечивающая охрану и выезд из зоны беспорядков.

Мачу-Пикчу - поселение инков, расположенное на высоте 2400 м над уровнем моря в 100 км от города Куско в южной части Перу. Оно было основано незадолго до 1500 года. Строительство велось на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, после чего крепость была покинута. Вновь узнали о Мачу-Пикчу в 1911 году, когда его обнаружил американский исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем. Крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.