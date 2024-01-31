В Москве в районе Кунцево построят бизнес-центр с террасой и стеклянной галереей

Площадь комплекса составит 36 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Общественно-деловой центр, состоящий из двух корпусов, объединенных стеклянной галереей, построят на западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплекс площадью 36 тыс. кв. м будет состоять из двух корпусов высотой шесть и девять этажей, соединенных стилобатом - стеклянной галереей. В этой галерее инвестор обустроит рекреационное пространство для офисных сотрудников и жителей района", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в центре также разместят двухуровневый подземный паркинг на 173 машино-места и 86 гостевых мест на наземной парковке. "В бизнес-центре планируется разместить конференц-залы, переговорные, коворкинги, просторные лобби, корпоративное кафе с выходом на террасу и фитнес-центр. При этом под офисы будет отдано более 21 тыс. кв. м площадей, что, по расчетам инвестора, позволит создать порядка 3,5 тыс. рабочих мест", - добавил заммэра.

Также на первом этаже здания будет выделено свыше 2,4 тыс. кв. м под продуктовый магазин, кафе и рестораны, аптеку, салон красоты и другие коммерческие объекты.

По информации застройщика, подготовительные работы уже начались на стройплощадке, расположенной на Молдавской улице уч. 1.