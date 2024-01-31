Скворцова попросила Путина обеспечить жильем переехавших в Мариуполь медиков

Глава Федерального медико-биологического агентства отметила, что в 2024 году запланировано расширение открытого в городе многопрофильного высокотехнологического медцентра ФМБА, что потребует увеличение кадрового состава до почти 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить социальным жильем медицинских работников, которые намерены переехать в Мариуполь для работы в открывшемся многопрофильном высокотехнологическом медицинском центре ФМБА.

"Многие специалисты из разных регионов страны готовы приехать и постоянно работать в нашем центре в Мариуполе, более того, готовы привезти свои семьи и детей. В связи с этим остро возникает вопрос, Владимир Владимирович, выделения служебного жилья. Для того чтобы они могли не отвлекаться на бытовые проблемы, это должно быть достаточно комфортное жилье, где можно жить с семьями и с социальной инфраструктурой для детей, и по возможности не очень далеко от построенного центра. Мы очень просим вашего поручения рассмотреть этот вопрос и по возможности решить его до конца года - до завершения второго этапа создания центра", - сказала она на церемонии открытия президентом по видеосвязи социальных объектов в Донбассе и Новороссии.

Скворцова пояснила, что коллектив центра составляет 535 человек, из них более 100 врачей. 300 человек оформлены на постоянное место работы, остальные привлекаются вахтовым методом из ведущих медицинских центров ФМБА. При этом в 2024 году запланировано расширение центра, что потребует увеличение кадрового состава до почти 1,5 тыс. человек.

"В настоящее время создан и введен в эксплуатацию мощный консультативно-диагностический центр на 400 приемов при двухсменной работе, оснащенный самым современным оборудованием для лучевой, функциональной, эндоскопической, лабораторной диагностики, в состав которого входит служба амбулаторной реабилитации. Открыт стационарный комплекс на более, чем 100 коек с возможностью расширения, современный операционный блок из 11 операционных <...>. Создано современное реанимационное отделение на 18 коек", - рассказала глава агентства.

Функционал центра

Центр ФМБА 20 декабря получил лицензии о медицинской деятельности по 54 видам первичной медико-санитарной помощи, 32 видам специализированной помощи, восьми видам выскотехнологичной помощи, а также девяти видам экспертиз и освидетельствований в промышленной сфере, морской, водолазно-кессонной медицины. Первых пациентов центр принял 22 января, а с 5 февраля запланировано открытие всех подразделений, в том числе стационара.

"Создание высокотехнологичного центра решает важнейшую задачу обеспечения высокотехнологичной и высококвалифицированной специализированной медицинской помощью жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и жителей других регионов РФ", - сказала Скворцова.

Она отметила, что 98% оборудования, которое закуплено и установлено в центре, российского и белорусского производства: "Таким образом центр фактически полностью самодостаточен".

"В 2022 году часть проекта создания центра была обособлена во второй этап, который предназначен для увеличения коечного фонда <...>. На этот год запланировано создание второго госпитального корпуса на 330 коек, таким образом коечный фонд увеличится с 100 до более 400 коек. Будут открыты дополнительно 12 отделений, в том числе ожоговый центр, центр гемодиализа, стационарно-реабилитационное отделение и отдельное подразделение дезинфекционной службы. Таким образом, в конце этого года, по завершению второго этапа, центр будет оказывать все виды специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - заключила глава ФМБА.

Мариуполь сильно пострадал в марте 2022 года в результате действий украинских формирований, в том числе боевиков-националистов из полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). Украинские силы, отступая, обстреливали жилые кварталы фугасными бомбами, наносили удары по мостам и трассам, обстреливали школы и медучреждения. Мариуполь активно восстанавливается, там работают более 20 тыс. строителей из разных регионов России.