На водоемах Москвы из-за оттепели усилили контроль безопасности

Жителей столицы призвали внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.

Он заверил, что в зимний период в столице регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Также под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

"Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - добавил заммэра.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов, заключил Бирюков.