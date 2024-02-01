На стенах томской поликлиники нашли надписи из солдатского устава 1912 года

В здании проводят капремонт

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Надписи из устава для солдат 1912 года обнаружили в Томске при капремонте здания-памятника, в котором сейчас расположена поликлиника. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Специалисты подрядной организации в ходе выполнения по национальному проекту "Здравоохранение" капитального ремонта объекта культурного наследия "Больница", 1915 года (город Томск, проспект Ленина, 51) обнаружили на стенах надписи", - сказано в сообщении.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной, после снятия штукатурки на стенах обнаружились надписи, предположительно, из "Краткого устава для солдат" 1912 года выпуска. Сейчас решается вопрос о сохранении этих надписей.

Капремонт по нацпроекту "Здравоохранение" объекта культурного наследия "Больница" 1915 года, расположенного на проспекте Ленина в Томске, стартовал 1 сентября 2023 года. На его проведение выделено более 105 млн рублей. Подрядчиком капремонта здания-памятника выступает лицензированная организация ООО "СКИТ-93".