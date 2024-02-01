Не вошедшим в реестр РКН хостинг-провайдерам запретили оказывать услуги новым клиентам РФ

Роскомнадзор приступил к формированию реестра провайдеров хостинга с 1 декабря 2023 года, сейчас в него уже включены 265 компаний

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Провайдеры хостинга, которые своевременно не подали заявку и не были включены в специальный реестр Роскомнадзора, не смогут оказывать услуги новым клиентам на территории России.

Роскомнадзор приступил к формированию реестра провайдеров хостинга с 1 декабря 2023 года, на сегодняшний день в него включены уже 265 компаний, все отечественные.

"Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности. Однако начиная с 1 февраля 2024 года им будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России", - ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Минцифры РФ выступило с предложением о внедрении правил ведения реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзора. С 1 февраля такая организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг хостинга. Заявка на включение в реестр рассматривается в течение 15 рабочих дней.

Федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга, вступил в силу 1 декабря 2023 года. Так, для защиты информации в своей инфраструктуре компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен, информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.

Помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета. Обслуживать хостинг-провайдеры смогут только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов: с помощью ЕСИА, Единой биометрической системы, усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей банка России.