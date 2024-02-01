Сообщения о минировании более десятка объектов в Ставрополе оказались ложными

Правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Сообщение о минировании школ, торговых центров, судов и других зданий в городе Ставрополе оказалась ложной. Специалисты не обнаружили опасных предметов, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

"Только сейчас специалисты завершили проверку всех объектов. Информация не подтвердилась. Поиском злоумышленников занимаются правоохранительные органы", - написал он.

Сообщение о минировании школ, зданий торговых центров, судов, редакций СМИ и административных объектов поступило в Ставрополе в среду днем. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, специалисты экстренных служб проверяли на наличие опасных предметов порядка 15 объектов.