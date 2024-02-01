На юге Сахалина и Курилах из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

Прогнозируют порывы ветра до 38 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 1 февраля экстренное предупреждение в шести южных районах Сахалина и двух южных районах Курильских островов (Сахалинская область) в связи с метелью и ураганом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, в четверг на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Томаринского и Холмского городских округов идет умеренный снег (3-6 мм), ветер - до 14 м/с, с утра на побережьях - до 20 м/с, метель. Со второй половины дня в Южно-Курильском и Курильском районах (южная группа Курильских островов) ожидается ветер 25-30 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган).