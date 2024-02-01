В Московском регионе ожидаются ледяной дождь и гололед

Также в Москве и Московской области прогнозируется снег

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В Москве и Подмосковье ожидаются снег, ледяной дождь и гололед. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На ВДНХ - снег, на Балчуге - ледяной дождь, в Тушино - гололед. "В Подмосковье гололед отмечается в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, подмосковной Коломне", - говорится в сообщении.

Тишковец подчеркнул, что из-за наступления оттепели наледь будет расти в ближайшие часы и попросил россиян быть осторожными.

Он добавил, что гололед также наблюдается в во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Тверской и Архангельской областях, в Удмуртии, Пермском крае, Коми и Карелии.

В новость внесена правка (9:05 мск) - повтор с исправлением в цитате, верно - подмосковной Коломне.