Регионы-шефы выделят 2 млрд рублей на соцобъекты на Херсонщине в 2024 году

В частности, речь идет о капитальном ремонте 11 школ

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Регионы, которые взяли шефство над территориями Херсонской области, в 2024 году вложат туда более 2 млрд рублей на ремонт и строительство социальных объектов. В частности, речь идет о капитальном ремонте 11 школ, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

"Регионы-шефы выполняют задачу президента России о системной поддержке области. В 2023 году в работе шефов были 17 наших школ и детсадов. Восемь объектов с большим объемом капитальных работ будут завершены в этом году. На 2024 год согласованы еще 35 новых объектов ремонта и строительства, в которые шефы вложат больше 2 млрд рублей. Среди них капремонт 11 школ и 2 детских садов", - говорится в сообщении.

Алексеенко уточнил, что здания образовательных учреждений будут ремонтировать в шести районах: Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Скадовском, Каланчакском и Горностаевском. Также запланирован ремонт больниц в Новой Каховке и Скадовске.

"За два года - 2023-й и 2024-й - наши регионы-шефы отремонтируют или построят в Херсонской области 99 объектов. Большинство из них относятся к социальной сфере. Это школы, детские сады, спорткомплексы и спортплощадки, МФЦ и музеи. <...> Очень важно, что даже этот согласованный Минстроем России план может в живом режиме меняться, дополняться новыми районами и объектами, как это было в прошлом году", - написал председатель регионального правительства.

Всего Херсонской области в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры помогают семь регионов: Адыгея, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Псковская, Рязанская области, Мордовия.