Лукашенко предложил любую помощь Брянщине, подвергающейся атакам с Украины

Президент республики отметил, что "основа основ для решения нынешних и возможных будущих проблем - это экономика"

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова оказать любую возможную помощь Брянской области, которая подвергается нападениям с украинской стороны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

"Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа - Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот, к глубокому сожалению нашему. В этой ситуации белорусы абсолютно солидарны с вами, сопереживают, готовы помочь всем, чем только мы можем", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что "основа основ для решения нынешних и возможных будущих проблем - это экономика".

Президент подчеркнул, что Брянщина для Белоруссии - один из самых близких во всех смыслах регионов России.

Украинские силы регулярно совершают нападения на приграничные районы Брянской области. В регионе неоднократно были нейтрализованы диверсионные группы, кроме того, ВСУ наносят артиллерийские удары, а также направляют беспилотники (БПЛА). 30 января губернатор Александр Богомаз сообщил, что на границе региона были подавлены три БПЛА самолетного типа.