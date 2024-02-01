Рейсы Чита - Москва будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus А-330

Коммерческий директор авиакомпании IFly Airlines Андрей Филиппов отметил, что самолеты имеют низкую шумность

ЧИТА, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания IFly Airlines запускает новую полетную программу из Читы в Москву. На этом маршруте будут использовать самолеты с широким фюзеляжем, сообщил журналистам коммерческий директор компании Андрей Филиппов.

"Самолет, который мы используем - широкофюзеляжный Airbus А-330 в компоновках от 345 до 378 кресел. Очень комфортабельный с низкой шумностью, два прохода", - сказал Филиппов на пресс-конференции.

Директор аэропорта Чита Денис Каминский отметил, что с 2015 года прямые рейсы Чита - Москва выполняли только две авиакомпании: S7 и "Уральские авиалинии". Они используют узкофюзеляжные самолеты и летают до аэропорта Домодедово. Жители Забайкалья периодически ощущали острый дефицит провозной емкости. Новый рейс будет выполняться с 16 апреля, билеты уже поступили в продажу. После оценки эффективности авиакомпания определит, будет маршрут регулярным или сезонным.

"Рейсы в Москву будут выполняться в аэропорт Внуково. Аэропорт обзавелся собственной веткой метро. И теперь из аэропорта можно благополучно добраться в город. Это несколько облегчает и в финансовом плане, и в плане экономии времени для пассажиров", - добавил Филиппов.

В прошлом году авиакомпания IFly запустила первые прямые рейсы из Читы в Сочи и Санкт-Петербург. По маршруту также летают широкофюзеляжные самолеты. Рейсы пользовались популярностью, за летний сезон ими воспользовались более 19 тыс. пассажиров.