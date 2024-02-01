Минздрав заявил о нехватке в регионах центров охраны репродуктивного здоровья подростков

В ведомстве также отметили, что они распределены неравномерно

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 90 центров охраны репродуктивного здоровья подростков насчитывается в России, этого количества недостаточно. Более того, они распределены неравномерно, например, в ДФО находится всего один такой центр, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

"У нас есть центры охраны репродуктивного здоровья подростков. <…> Их 88, наверное, это мало, но уже лучше, потому что 2 года назад их было 48. <…> Уже лучше, уже все-таки мы идем, но их мало", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения.

Шешко добавила, что только в Северо-Западном федеральном округе работают 29 таких центров, тогда как в Дальневосточном федеральном округе - всего один. "Конечно, они распределены очень неравномерно. И организация этих центров - это, конечно, политическая воля руководителей самого региона и здравоохранения. Поэтому здесь очень важно, чтобы человек, который руководит регионом, понимал значимость, важность этой работы", - пояснила Шешко.

Она отметила, что для подростков также организованы 1 022 кабинета, связанных с их репродуктивным здоровьем. "Мы тоже понимаем, что этого крайне, наверное, недостаточно, потому что в этих кабинетах работают всего 2 685 врачей, которые непосредственно занимаются репродуктивным здоровьем подростков и детей", - сказала Шешко.

Центры охраны репродуктивного здоровья подростков создаются как самостоятельное юрлицо либо в качестве структурного подразделения в медицинских организациях с дневным стационаром. Они обеспечивают профилактическую и организационно-методическую работу, оказывают консультативную, лечебно-диагностическую, реабилитационную и социально-психологическую, юридическую, помощь подросткам в возрасте от 10 до 17 лет включительно, направленную на сохранение их репродуктивного здоровья.