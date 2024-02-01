В Подмосковье более 2,7 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в 2023 году

Это на 300 тыс. человек больше, чем годом ранее

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 2,7 млн человек прошли бесплатное анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в 2023 году в Московской области. Это на 300 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье за 2023 год на антитела к ВИЧ было протестировано 2,7 млн человек, это на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения", - привели в тексте слова главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александра Пронина.

В пресс-службе добавили, что по вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в подмосковную поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.