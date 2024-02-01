В Саратове отменили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса

Он действовал с марта 2020 года

САРАТОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за распространения коронавируса, отменен в Саратове. Соответствующее изменение в распоряжение опубликовала городская администрация.

"Внести изменение в распоряжение <…> от 18 марта 2020 года №100-р "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования город Саратов", - говорится в документе.

Мэр Саратова Лада Мокроусова исключила часть мер, действовавших в городе из-за коронавируса. Среди них отмена режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Во время действия такого режима власти могли, например, ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, где существует угроза возникновения ЧС и приостанавливать деятельность организаций, если работникам грозит опасность.

Согласно документу, также отменена рекомендация по максимальному сокращению количества массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Исключен пункт, согласно которому жителей Саратова просят воздержаться от поездок за пределы РФ и в другие регионы страны.