Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в Положении о государственных наградах подписал президент РФ Владимир Путин.

"Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами", - говорится в тексте документа.