В 2023 году телефонные террористы более 2 тыс. раз "минировали" российские суды

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов отметил, что все сообщения оказались ложными

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. сообщений о "минировании" российских судов поступило за 2023 год, ни одно не подтвердилось. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

"Мы охраняем практически 100% зданий федеральных судов, мировых судей, обеспечиваем безопасность судебных заседаний, пропускного режима, проверяем внимательно и тщательно акты так называемого телефонного терроризма, которые терроризируют судебную систему. Например, только за прошлый год поступило 2 тыс. сообщений о минировании 18 тыс. охраняемых объектов", - сообщил Аристов.

По его словам, все сообщения оказались ложными, "но несмотря на это, любая такая информация проверяется очень серьезно".