За нарушения при сборе долгов с граждан с 2018 года коллекторов оштрафовали на 1 млрд руб.

Директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что с 2018 года в полтора раза выросло число обращений, по итогам 2023 года оно составило 37 тыс.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей штрафов было назначено с 2018 по 2023 год коллекторским компаниям и иным организациям за нарушения при сборе долгов с граждан. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор ФССП России Дмитрий Аристов.

По его словам, эффективность контроля судебных приставов за соблюдением ограничений при сборе просроченной задолженности с граждан частными компаниями повышается. "Это говорит о том, что граждане доверяют Федеральной службе судебных приставов. Показателем является рост обращений за защитой своих прав. С момента введения контроля - с 2018 года - в полтора раза выросло число обращений, и по итогам прошлого года составило 37 тыс.", - сообщил он.

За прошлый год судебные приставы составили в отношении нарушителей почти 8 тыс. протоколов об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП.

"Сумма наложенных штрафов [за весь период контроля приставов] составила почти 1 млрд рублей", - сказал директор ФССП РФ.

Контроль за банками и МФО

Он напомнил, что с 1 февраля контроль приставов распространен также на кредитные и микрофинансовые организации при взаимодействии с должниками.

"Мы надеемся, что учитывая практику работы с коллекторскими организациями, снижение количества нарушений с их стороны, в ближайшей перспективе, через год-два, такое же воздействие позволит снизить нарушения в деятельности микрофинансовых организаций по возврату задолженности", - сказал Аристов. Так, по его словам, если ранее на коллекторские компании, включенные в официальный реестр, приходилось 25% всех нарушений, допускаемых при взаимодействии с должниками, то в минувшем году на их долю пришлось лишь 13% выявленных нарушений.