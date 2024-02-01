Федеральные меры поддержки переведут в электронный формат до конца 2024 года

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что в настоящее время 90% мер россияне получают по одному заявлению или даже без него

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 90% федеральных мер поддержки россияне получают по одному заявлению или же без него. До конца 2024 года все федеральные меры поддержки переведут в электронный формат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"До конца текущего года мы переведем все федеральные меры поддержки в электронный формат, будет стопроцентный охват федеральной составляющей", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

По его словам, в настоящее время 90% федеральных мер поддержки россияне получают по одному заявлению и даже без него. Всего это 41 мера поддержки.