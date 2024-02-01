ФССП: должники спасли от списания 250 млрд рублей по праву защиты прожиточного минимума

Директор службы Дмитрий Аристов отметил, что совершенствование законодательства в последние годы было направлено на защиту прав граждан-должников на достойную жизнь даже при наличии долгов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские должники спасли от взыскания по долгам более четверти триллиона рублей, воспользовавшись правом защиты средств прожиточного минимума. Об этом рассказал на встрече с журналистами директор ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, совершенствование законодательства об исполнительном производстве в последние годы было направлено на защиту прав граждан-должников на достойную жизнь даже при наличии долгов. "Вся деятельность и службы (приставов), и законодательной власти, и исполнительной власти была направлена на обеспечение достойного, стабильного уровня жизни должников. К сожалению, ранее надлежащий подход для поддержания жизненного уровня должников был регламентирован слабо", - напомнил Аристов. Теперь существует введенный законодателем механизм сохранения прожиточного минимума, который обеспечивает минимальные жизненные потребности.

"Для этого гражданам всего лишь нужно написать заявление к нам и указать счет в банке, на котором должен сохраняться прожиточный минимум", - отметил главный судебный пристав РФ.

"На данный момент уже в рамках одного миллиона исполнительных производств обеспечено сохранение прожиточного минимума должников на сумму более 250 млрд рублей", - подчеркнул он.