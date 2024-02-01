В ФССП заявили об отказе от смс-уведомлений из-за активности мошенников

По словам директора службы Дмитрия Аристова, в настоящее время уведомления рассылаются только через "Госуслуги"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские судебные приставы отказались от смс-уведомлений должникам из-за активности мошенников, действующих от имени приставов. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Единственный способ информирования, который мы не применяем - мы не рассылаем смс, - рассказал он. - По закону у нас такая возможность есть, но учитывая, что мошенники используют смс-уведомления для информирования граждан о несуществующих долгах, мы отказались от смс-уведомления граждан".

По его словам, служба приставов рассылает уведомления лишь через единый портал госуслуг и его мобильное приложение.

"Все, что приходит от имени ФССП России в смс - это неправда, мы этого не делали и не делаем", - подчеркнул Аристов.