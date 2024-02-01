Во Франции фермеры перекрыли Елисейские поля тюками с сеном

По информации корреспондента ТАСС, коммунальные службы достаточно быстро все убрали

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корреспондент ТАСС Дмитрий Орлов/. Участники фермерских протестов во Франции ненадолго перекрыли один из главных парижских проспектов - Елисейские поля, вывалив на проезжую часть тюки сена. Сено достаточно быстро убрали коммунальные службы, однако часть по-прежнему лежит на краю дороги в верхней части проспекта на съезде с площади Шарля де Голля, где расположена Триумфальная арка.

"Активная работа! Похоже, что на площади Шарля де Голля кто-то набросал соломы! И выглядит это не так уж плохо, правда?" - написали в соцсетях участники ассоциации "Молодых фермеров" из столичного региона Франции, которые также опубликовали кадры самого начала акции.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции с середины января на фоне падения их доходов из-за инфляции и увеличения бесконтрольного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с политикой ЕС. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных ведомств.