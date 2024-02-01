РЭО и власти Нижегородской области подготовили план по нормализации вывоза отходов

По словам губернатора области Глеба Никитина, в последнее время отмечен рост обращений жителей по вопросам вывоза мусора

ТАСС, 1 февраля. Российский экологический оператор (РЭО) и правительство Нижегородской области разработали план для нормализации ситуации с вывозом бытовых отходов (ТКО) в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО совместно с правительством Нижегородской области выработал план мероприятий по нормализации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона. К технике, которую в ежедневном режиме использует регоператор, дополнительно привлечено еще 18 машин. В рамках дорожной карты было также решено привлечь до 4 февраля 12 единиц техники. Ситуация нормализуется и держится на контроле у региональных властей и РЭО", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам губернатора Глеба Никитина, в последнее время отмечен рост обращений жителей по вопросам вывоза мусора.

"Для принятия оперативных мер связался с Денисом Буцаевым, главой РЭО. Коллеги проводят мониторинг на основе обращений жителей, вместе с нашими специалистами составили дорожную карту. Но главное - организовали дополнительную технику. Поставлена задача до конца недели решить вопросы с переполненными контейнерами, которые до этого не были очищены, и обеспечить график своевременного вывоза. Результат уже есть. Эти меры необходимы, чтобы люди, наконец, перестали переступать через мешки с мусором и видели, за что они платят. Мы продолжаем следить и делать выводы", - сказал Никитин.