В Петербурге в январе солнце светило чуть более 19 часов

Cредняя температура составила минус 8,9 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Количество часов с солнечным сиянием в Санкт-Петербурге в январе немногим превысило 19. Первый месяц нового календарного года стал одним из самых холодных в XXI веке, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Сразу отмечу, что солнце светило много дней - 12, а максимальное количество только 13 дней встречается. Но количество часов с солнечным сиянием не очень большое, всего 19,3 часа при максимуме 42,6 часа в 1995 году", - отметил синоптик, подводя погодные итоги месяца.

Январь 2024 года в Петербурге с сильными морозами, несмотря на повышение температуры в третьей декаде, занял четвертое место среди самых холодных месяцев этого века - средняя температура составила минус 8,9 градуса. "Самым холодным январем этого века остается январь 2010 года. Он "проигрывал" нынешнему январю и в первой, и во второй декаде, но аномально холодная погода в третьей декаде сделала свое дело, и январь 2010 года вышел на первое место (минус 12,1 градуса, а это ниже нормы на 7 градусов)", - пояснил Колесов. Самым холодным за весь ряд инструментальных метеонаблюдений с 1881 года в городе остается блокадный январь 1942 года со средней температурой минус 18,7 градуса.

Осадки в Петербурге в течение месяца наблюдались 25 дней - преимущественно в виде снега, и только три дня в период оттепели в третьей декаде были с дождем. "Выпало ровно 100 % от нормы", - добавил синоптик. Высота снежного покрова в городе к 20 января достигала 45 см, но после прихода оттепели снежный запас уменьшился, на сегодня высота снега в центре города составляет 25 см.

Самым теплым днем месяца стало 30 января, когда воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. Самым же холодным было 4 января, когда столбик термометра в городе опустился до рекордной для этого дня отметки в минус 25,3 градуса. "Напомню, что не бились отрицательные рекорды температуры в Санкт-Петербурге в январе более 20 лет, с 2002 года", - отметил Колесов.