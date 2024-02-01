В Ленинградском зоопарке белорукий гиббон отметил 30-летний юбилей

Как сообщила зоолог отдела "Приматы" зоопарка Юлия Иванова, животное "прекрасно себя чувствует, в хорошей форме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Белорукому гиббону Персею в Ленинградском зоопарке в Петербурге 1 февраля исполнилось 30 лет. Для него и его семьи подготовили лакомства и торт из экзотических фруктов, передает корреспондент ТАСС.

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"Для нас это, конечно, очень большое событие. И мы очень рады за Персея, потому что он у нас гиббон-долгожитель. Это первый гиббон, который дожил [в зоопарке] до 30 лет. Правда, это не самый старый гиббон в мире, то есть самая старая самка гиббона жила в Северной Америке и дожила до 56 лет. Так что мы надеемся, что наш Персей нас будет радовать, долгих лет ему, здоровья, потому что 30 лет считается такой серьезный возраст для примата. Он прекрасно себя чувствует, в хорошей форме, активен, очень много двигается, очень много играет", - сказала зоолог отдела "Приматы" Ленинградского зоопарка Юлия Иванова.

Персея поздравили воспитанники Образцового коллектива Цирковой студии "Ровесник на Неве". Ребята 10-11 лет сделали своими руками угощения для всей семьи белоруких гиббонов и других обезьян. Торт для Персея украсили экзотическими фруктами.

Персей - продолжатель династии белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке. С него началась традиция называть гиббонов, которые роились в зоопарке, греческими именами. В прошлом году Персей стал отцом в пятый раз, двое его старших сыновей уже создали свои собственные семьи. В Ленинградском зоопарке остались двое дочерей и малыш Одиссей. Сотрудники отмечают, что Персей - заботливый отец и внимательный супруг, следит за безопасностью всей семьи. Гиббон любит, когда с ним проводят тренинги, вешают головоломки и "хитрые" кормушки.

Первые белорукие гиббоны приехали в Ленинградский зоопарк в 1973 году из Братиславы. Самец Лар и самка Лара - дедушка и бабушка Персея. В 1977 году у них родилась дочь Ника. Эти приматы чаще всего образуют пару на всю жизнь, поэтому подходят к выбору очень тщательно. Самку для Персея подобрали не сразу. В 2004 году в чешском зоопарке родилась девочка Габина, и в шесть лет ее перевезли в Петербург. Сотрудники боялись, что и она не подойдет Персею, но опасения оказались напрасными. С 2011 года пара живет вместе, за это время они стали родителями пять раз.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.