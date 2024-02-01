Путин поручил учесть потребности молодых семей при проектировании кампусов

Президент обратил внимание на вопрос открытости инфраструктуры кампусов для всех жителей регионов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил при проектировании современных кампусов учитывать потребности молодых семей.

"Конечно же при реализации программы кампусов нужно учитывать мнение, запросы и оценки самой студенческой среды, самой молодежи", - добавил он, рассказав, что, к примеру, студенты из Калининграда, с которыми президент встретился 25 января, высказали пожелание, чтобы студенческие городки учитывали запросы молодых семей. "Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей. Прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы", - поручил Путин.

Обратил глава государства внимание и на вопрос открытости инфраструктуры кампусов для всех жителей регионов. По его мнению, объекты должны использоваться для просветительской и общественной деятельности, для занятий спортом. Он поручил отрегулировать эти аспекты с учетом вопросов безопасности. "Рассчитываю, что современные удобные кампусы послужат стимулом для формирования комфортной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, для работы и отдыха, комфортной жизни людей", - подытожил он.

Президент заметил, что уже сейчас важно точно понимать объем расходов на эксплуатацию и содержание возведенных зданий, заранее предусматривать для этого средства как из бюджетных, так и из внебюджетных источников.