Цивилев попросил Путина поддержать строительство межвузовского кампуса в Кузбассе

По словам губернатора региона, Кемеровская область входит в первую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня, который реализует первую в стране комплексную научно-техническую программу "Чистый уголь - зеленый Кузбасс"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил президента Владимира Путина поддержать строительство первого в России регионального межвузовского студенческого кампуса "Кузбасс". Просьбу он высказал на совещании, посвященном федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов.

"[Международная научно-практическая] конференция ["Развитие производительных сил Кузбасса"] единодушно поддержала необходимость создания межвузовского кампуса в Кузбассе. Спасибо большое, что программа по созданию таких кампусов, которую проводит правительство Российской Федерации под вашим непосредственным контролем, продолжается. Уважаемый Владимир Владимирович [Путин], просим поддержать наше предложение о строительстве межвузовского кампуса "Кузбасс". Этот кампус будет для всех вузов Кузбасса", - обратился Цивилев к президенту.

"Думаю, что этот регион заслуживает к себе такого внимания, о котором вы сейчас сказали", - ответил Путин.

По словам Цивилева, один из филиалов кампуса будет создан в Кемерове в пешей доступности от Олимпийского парка, Ледового дворца, "Кузбасс-Арены", квартала юстиции и музейного и театрально-образовательного комплекса, который строится по поручению президента.

Цивилев добавил, что Кузбасс входит в первую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня, который реализует первую в стране комплексную научно-техническую программу "Чистый уголь - зеленый Кузбасс". Также в регионе создается инженерная школа с практикой на базе предприятий области. Это позволяет готовить разносторонних специалистов для Сибири, Дальнего Востока, "и наших новых территорий, которые схожи с нами по экономике, а Кузбасс и Донбасс всегда были неразрывно связаны друг с другом", добавил губернатор.

О межвузовском кампусе

Создание регионального межвузовского кампуса "Кузбасс" с филиалами в Кемерово и Новокузнецке началось в 2023 году. Как отмечали ранее в пресс-службе правительства региона, он станет первым региональным межвузовским кампусом в России, предыдущие подобные проекты реализовывались как городские.

Проект кампуса включает наличие удобного жилья, современных лабораторий, пространств для проектирования и моделирования, коворкингов, библиотек, мест для прогулок, общения и занятий спортом. Инфраструктура кампуса будет доступна для всех вузов Кемеровской области.