Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2"

Исраэль Кац считает, что членов рок-группы "могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что встретился с музыкантами рок-группы "Би-2", которые ранее были депортированы из Таиланда.

"Сегодня вечером я встретился с участниками "Би-2", одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после ареста в Таиланде", - написал Кац в Х (бывший Twitter) в подписи к фотографии, на которой он запечатлен с полным составом рок-группы.

"Я сказал им, что я счастлив, что мы смогли вывезти их в Израиль", - продолжил глава МИД еврейского государства, выступив с утверждением, что членов рок-группы "Би-2" "могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение". "Наша работа - заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире, и нам это удалось", - добавил Кац.

Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены в Таиланде и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль утром того же дня.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2").