Робот на базе ИИ нарисовал портрет Путина по фото на выставке-форуме "Россия"

Как сообщил экскурсовод Захар Зайцев, робот делает снимок, после чего рисует посетителя в той стилистике, которую он выберет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, посещая павильон Сбера на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, проверил возможности робота-художника. Устройство в виде механической руки, работающее на основе искусственного интеллекта, нарисовало портрет главы государства по фотографии.

Экскурсовод Захар Зайцев рассказал президенту, что робот делает снимок, после чего рисует посетителя в той стилистике, которую он выберет. Путин уточнил, куда необходимо встать и посмотреть, сделал фото и выбрал понравившийся стиль портрета.

Генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова обратила внимание на то, что портрет президента робот рисует очень детально, тогда как изображение участницы "Движения первых" было куда менее подробным. "Испугался", - пошутил глава государства, наблюдая за процессом.

Кто-то из участников экскурсии предположил, что робот "подлизывается" к главе государства. "Если кудри мне нарисует - [точно] подлизывается", - с улыбкой согласился Путин.

В ходе экскурсии глава государства также осмотрел центральное шоу павильона, которое находится в зале с лифтом и экранами в пол. Когда свет перед представлением погас, Путин пошутил: "Сейчас деньги повалятся".

В других залах ему показали технологии, над которыми работает Сбер, образовательные программы, которые предлагает банк, детскую комнату с несколькими популярными у детей аттракционами, а также автомат, который позволяет потренироваться в переводе с жестового языка на устный.