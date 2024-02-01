Число случаев подозрения на холеру в Сомали выросло на 48% на фоне наводнений

Как сообщила неправительственная гуманитарная организация "Международный комитет спасения", показатель за первые две недели января составил 980 человек

НАЙРОБИ, 1 февраля. /ТАСС/. В Сомали за первые две недели января зафиксировали 980 случаев подозрения на холеру. Как сообщила неправительственная гуманитарная организация "Международный комитет спасения", это на 48% больше, чем за тот же период в 2023 году.

По его данным, большинство случаев зарегистрировали в регионе Хиран и связано с сильным наводнением, вызванным климатическим феноменом Эль-Ниньо. Более 55% случаев выявлено у детей в возрасте до пяти лет.

В январе 2024 года несколько районов Сомали серьезно пострадали от вспышки холеры. Болезнь также распространилась по всему региону. Тяжесть ситуации требует немедленных действий по сдерживанию дальнейшего распространения заболевания. Была активизирована национальная целевая группа по борьбе с холерой, которая срочно ищет финансирование для расширения мероприятий по борьбе с заболеванием в пострадавших регионах, отмечается в заявлении организации.

Наводнения в Сомали затронули тысячи семей и разрушили сельскохозяйственные угодья. В 2023 году в Сомали число подозреваемых случаев холеры выросло на 15% по сравнению с 2022 годом, достигнув в общей сложности 18 304 с января по декабрь.