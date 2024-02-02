СМИ: в Нидерландах прошли протесты фермеров

Телеканал NOS передает, что протестующие на 15 тракторах приехали на центральную площадь Дам в Амстердаме, чтобы выразить несогласие с планами ЕС по борьбе с изменением климата

ГААГА, 2 февраля. /ТАСС/. Фермерские протесты прошли в Нидерландах вслед за некоторыми другими европейскими странами. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, протестующие на 15 тракторах приехали на центральную площадь Дам в Амстердаме для того, чтобы выразить несогласие с планами ЕС по борьбе с изменением климата. В полиции отметили, что акция прошла в спокойной обстановке.

Еще несколько десятков фермеров собрались у здания правительства провинции Гелдерланд в городе Арнеме. Они передали региональным властям петицию, в которой говорится о несогласии с европейскими климатическими мерами. Кроме того, сообщается о мирных акциях протеста в Вердене и Гронингене.

Ранее в некоторых странах Европы, в том числе в Бельгии, Греции, Португалии и Франции, прошли протесты фермеров, требующих запрета дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств, который подрывает закупочные цены в ЕС. Фермеры также добиваются компенсаций цен на горючее, которые взлетели в результате введенных Евросоюзом запретов на российские газ и нефть.