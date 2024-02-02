В Якутии планируют открыть не менее 20 новых детских турмаршрутов

Их запустят к марту 2024 года

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют запустить к весне 2024 года не менее 20 новых детских туристических и экскурсионных маршрутов по региону. Об этом сообщил ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма региона Тимур Ханды.

"На сегодняшний день у нас есть семь маршрутов [для школьников], которые проходят паспортизацию. Задача стоит не только перед предпринимателями, но и органами местного самоуправления и государственной власти, чтобы как можно больше направлений включить в маршруты. Планируется к марту запустить не менее 20 детских турмаршрутов", - сказал Ханды.

В декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев в ходе ежегодного послания парламенту региона поручил запустить в 2024 году не менее 20 сертифицированных детских экскурсионных и туристических маршрутов по Якутии.

В Якутии работают 28 туроператоров и реализуются свыше 170 туристических продуктов - экскурсии, туры, сплавы, экспедиции. В регионе сейчас насчитываются 99 классифицированных средств размещения.