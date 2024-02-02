В Якутии планируют запустить однодневный круиз в нацпарк "Ленские столбы"

По маршруту будут ходить скоростные суда

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Однодневный круиз планируется запустить летом из Якутска в национальный парк "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии, что станет возможно благодаря установке двух дебаркадеров. Об этом сообщил ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов.

"Как сообщает Минтранс Якутии, один дебаркадер будет установлен с начала навигации у подножия Ленских столбов, второй дебаркадер - на противоположной стороне, в местности Батамай. В этом году есть огромная надежда на то, что появится движение скоростных судов по маршруту Якутск - Ленские столбы для наших граждан в летний период. Таким образом, помимо многодневных круизов на теплоходах "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный", появится бюджетный вариант съездить в однодневный круиз на Ленские столбы. И я думаю, он будет так же популярен для жителей и гостей нашей республики", - сказал Семенов.

Он добавил, что рассматриваются различные маршруты в связи с развитием причальной инфраструктуры. Помимо Ленских столбов, в парке есть и другие экологические маршруты и тропы, среди них песчаные дюны Тукуланы. Также рядом с парком расположен питомник лесных бизонов "Усть-Буотама".

Семенов отметил, что работа по установкам дебаркадеров велась с региональными Минтрансом и министерством предпринимательства, торговли и туризма. "Вопрос долго обсуждался, и благодаря поддержке правительства и главы республики были выделены средства на реализацию проекта", - добавил директор нацпарка. Помимо этого, должен решиться вопрос по содержанию дебаркадеров.

Планы по запуску авиатура

Как поделился директор, национальный парк второй год подряд будет принимать самолеты с туристами из Якутска. Первый рейс с туристами на борту был выполнен 1 апреля прошлого года. Самолет Ан-3 авиакомпании "Полярные авиалинии" приземлился на лед на реке Лене. Перелет занял около 45 минут.

"В этом году мы также намерены отработать с авиакомпанией "Полярные авиалинии" в данном направлении. Сейчас период максимально низких экстремальных температур, я думаю, уже прошел. Температура постепенно повышается, надеюсь, в ближайшее время температура будет оставаться в пределах минус 35-40 градусов. С середины февраля мы могли бы начать подготовку взлетно-посадочной полосы на льду", - сообщил Семенов.

По его словам, также рассматривается создание в этом году грунтовой взлетно-посадочной полосы в местности Батамай на противоположной стороне. В частности, идут работа и переговоры с местной администрацией по выделению земельного участка. "Постоянная взлетно-посадочная полоса позволит сделать авиатур круглогодичным и привозить туристов не только из Якутска, но и других районов Якутии", - сказал собеседник агентства. Предварительно, в маршрут прямого рейса могут войти порядка 10 районов.

О нацпарке

Национальный парк "Ленские столбы" создан в 1994 году, в 2019 году он получил статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га. В нем произрастают растения, которые не встречаются в других местах в мире, обитают редкие животные и птицы, многие из них занесены в Красную книгу. Парк расположен в Хангаласском районе Якутии. Нацпарк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в число наиболее популярных мест среди туристов.