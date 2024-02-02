Замгенпрокурора РФ считает, что нужен комплекс решений по охране лесов Якутии от пожаров

Количество возгораний в регионе в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 55%, уточнил Дмитрий Демешин

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин заявил о необходимости принятия комплекса решений по охране лесов в Якутии от пожаров. Об этом он сказал, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры Якутии.

"Огромный регион ежегодно подвергается рискам от чрезвычайных ситуаций природного характера: лесные пожары, паводки. <…> Площадь горения у вас тоже выросла - почти в 2,5 раза в 2023 году. <…> Нужен комплекс решений, может быть, даже на федеральном уровне. Я поговорю с министром природных ресурсов [и экологии РФ] и [главой] МЧС относительно проведения мероприятий федерального характера", - сказал Демешин.

Замгенпрокурора России уточнил, что количество лесных пожаров по сравнению с 2022 годом возросло на 55%. "К сожалению, мы констатировали недоработку и в органах власти, - сказал он. - Есть вопросы и к органам МЧС, к защите населенных пунктов".

В республике в 2022 году количество пожаров было снижено в три раза по сравнению с показателями 2021 года, до 531. Общая площадь, пройденная огнем, составила тогда 560 тыс. га. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году лесные пожары зарегистрировали на площади свыше 1,4 млн га.